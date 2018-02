Twee mannen en opdrachtgever vrijgesproken voor afpersing TTR

01 februari 2018

14u21

Bron: Belga 1 Drie mannen zijn donderdag door de Hasseltse correctionele rechtbank vrijgesproken voor een poging tot afpersing in Heusden-Zolder. Twee Nederlanders riskeerden elk 1 jaar. Voor de vermeende opdrachtgever uit Spanje was een celstraf van 14 maanden gevraagd. Een 32-jarige Amsterdammer zit momenteel nog in de cel. De strafrechter oordeelde dat er zich nog geen strafbaar feit had voorgedaan en sprak het drietal vrij.

De feiten gebeurden op 10 november 2017. De Amsterdammers hadden aangebeld aan een woning, waar een oudere vrouw de deur opende. De twee mannen wilden de zoon van de vrouw spreken. Intussen wachtte de opdrachtgever in de auto. Een alerte politiepatrouille vond het verdacht en hield het trio aan.

In het voertuig vond de politie een vuurwapen, dat weliswaar onklaar was gemaakt. De Amsterdammer droeg een kogelwerend vest en had een mes op zak. Voor het openbare ministerie stond het vast dat het drietal de zoon van de vrouw wilde afpersen. De geviseerde persoon in Heusden-Zolder moest de opdrachtgever nog geld in verband met de verkoop van een manege.

De rechter schreef in het vonnis dat hoewel ze vragen had bij de aanwezigheid van het trio in Heusden-Zolder en hun feitenrelaas, ze niet om de vaststelling heen kon dat de vrouw die de deur opende, zich helemaal niet bedreigd voelde of voor haar veiligheid vreesde. De politie had ingegrepen terwijl er nog geen sprake was geweest van een afpersing met geweld of bedreiging.