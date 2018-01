Twee mannen dood onder puin vandaan gehaald, oorzaak nog onbekend. "Huisjesmelkerij niet uit te sluiten" IVI PLA KAV IB TK FT

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga 1238 BELGA Bij de ontploffing van een gebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen gisteravond, zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Het gaat in beide gevallen om een man. Ook is er sprake van veertien gewonden. Eén persoon verkeert in kritieke toestand, vijf anderen zijn ernstig gewond. Intussen is de zoektocht naar slachtoffers stopgezet. Wat de explosie precies veroorzaakt heeft, is niet bekend. Een van de bewoners meldt wel dat er al een hele dag een gasgeur hing.

De twee personen die vanochtend nog vermist waren, zijn teruggevonden onder het puin. Beiden zijn overleden. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar het parket meldt wel al dat het gaat om twee mannen. "Met hen konden we in de loop van de nacht geen contact meer maken", klinkt het.

Intussen wordt sinds deze middag niet meer gezocht naar slachtoffers. "Omdat er geen mensen meer worden vermist, is de zoekactie onder het puin stopgezet. De hulpdiensten benadrukken wel dat ze omzichtig te werk gaan en dat 'het puin voorzichtig wordt geruimd'", klinkt het bij het parket dat een onderzoek heeft geopend wegens vernieling van onroerend goed door ontploffing. Ook een onderzoeksrechter werd aangesteld. Om 10 uur deze ochtend kwam het labo ter plaatse.

"We gaan de getuigen allemaal horen, om zo zicht te krijgen op wat er zich precies heeft afgespeeld. Een geval van huisjesmelkerij valt voorlopig niet uit te sluiten", klinkt het nog. De politie van Antwerpen vraagt iedereen die foto's en filmpjes heeft van de explosie, ze door te sturen.

Koning

Intussen brachten ook premier Charles Michel, burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de koning een bezoek aan de plaats van de ramp. Ze spraken er kort met reddingswerkers en betuigden onder meer hun steun aan de slachtoffers en hun familie. Ze kregen ook een uiteenzetting in de mobiele commandopost van de brandweer.

Photonews Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), koning Filip en premier Charles Michel.

Om het onderzoek naar oorzaak en omstandigheden van de explosie aan de #Paardenmarkt zoveel mogelijk te ondersteunen, willen we graag beelden ontvangen op communicatie@politie.antwerpen.be. Hoe korter na de explosie, hoe interessanter ze zijn voor het onderzoek. Vermeld tijdstip. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

De hulpdiensten zijn een hele nacht in de weer geweest op zoek naar slachtoffers, sinds deze middag ligt de focus op het puin ruimen. "Zo gaan we alles veilig stellen voor de storm die verwacht wordt", zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. "Onder meer losse gevelstukken moeten verwijderd worden. De brandweer werkt samen met het DVI om het puin te ruimen. Tot vier uur vannacht is er ook een speurhond ingezet." De brandweer heeft in totaal zeven mensen levend vanonder het puin kunnen halen, onder wie ook een kind. Vier mensen konden eerder op de avond bevrijd worden. Ook één inspecteur van de politie raakte lichtgewond. Hij is drie dagen arbeidsongeschikt.

Instortingsgevaar

De omstandigheden waarin brandweer en hulpdiensten moesten werken, verliepen overigens niet makkelijk. Drie gebouwen liepen zware schade op toen de ontploffing zich rond 21.30 uur voordeed. Een van de panden is totaal verloren, de woningen links en rechts staan nog deels recht. Ook een pand aan de achterkant liep zware schade op. "In de drie vernielde panden staan nog enkele muren recht en is er dus nog instortingsgevaar", klink het bij de woordvoerster.

Intussen worden in de beschadigde, maar niet ingestorte panden noodherstellingen uitgevoerd zodat de bewoners er zo snel mogelijk naar huis kunnen. "In de omliggende gebouwen is er geen sprake meer van instortingsgevaar. De Civiele Bescherming heeft in een van die gebouwen de ramen - die allemaal gesneuveld waren - afgeschermd, terwijl in een ander gebouw de nutsvoorzieningen moeten worden aangepakt."

Zo’n 22 bewoners van appartementen in de buurt konden de nacht niet thuis doorbrengen. Ze kregen opvang in een dienstencentrum in de buurt. De meesten konden terecht bij vrienden en familie. Voor negen personen werd opvang geregeld in een hotel. Afgelopen nacht rond 2 uur mochten de eerste omwonenden weer naar huis. Enkel wie binnen de perimeter woont, kan het gebied betreden onder politiebegeleiding. De politie begeleidt ook studenten die naar de universiteit moeten. Die stelt trouwens acht koten gratis ter beschikking op campus Groenenborger. Studenten die nog niet terug kunnen en/of niet bij ouders kunnen of willen, krijgen er onderdak.

Examens

De universiteit heeft, net als de AP Hogeschool, beslist examens uit te stellen voor wie betrokken is. "We bekijken geval per geval. De examens volledig uitstellen doen we niet", zegt woordvoerster van de hogeschool, Marijke De Bie. Momenteel heeft één studente gevraagd om uitstel, maar dat aantal kan in de loop van de dag nog oplopen. De UA stelt ook studentenbegeleiders en psychologen ter beschikking voor studenten die willen praten over wat er gebeurd is. Gisteravond opende de universiteit een speciale e-mailaccount waar iedereen met vragen terecht kan.

Gasgeur

Wat de explosie nu precies veroorzaakt heeft, is deze namiddag trouwens nog altijd niet duidelijk. Volgens woordvoerder van de Antwerpse politie, Wouter Bruyns, is die vraag ook nog niet aan de orde. "We gaan eerst puin ruimen", klinkt het ook daar. "De eerste elementen wijzen wel op een gasontploffing, maar daaromtrent is nog zeker geen duidelijkheid. Alle pistes worden nog open gehouden", aldus het parket. De politie benadrukt wel dat het niet gaat om terrorisme.

Volgens bewoner Nabil, die in het ziekenhuis ligt, hing er al van acht uur 's ochtends een gasgeur in het gebouw. De hulpdiensten werden echter niet verwittigd, volgens hem omdat de huisbaas dat niet wilde.

Een andere getuige meldde gisteravond aan VTM Nieuws dat hij mensen vanonder het puin hoorde roepen. Brett Buelens zit veertig meter verder op kot en kwam onmiddellijk kijken. "Ik zag studenten die niet meer uit hun kot geraakten omdat de trap weggeblazen is", zei hij.

Medeleven

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) bedankt de hulpverleners die met de redding en de opvang bezig zijn. Hij bezocht ook de plaats van de ramp en kreeg er updates van de brandweer op de coördinatiebus. Vanochtend betuigde hij ook zijn steun aan de familie van de twee dodelijke slachtoffers. "In naam van alle Antwerpenaren wens ik mijn medeleven te betuigen aan hun familie en naasten", tweette hij.

Zoals deze nacht gevreesd, zijn de laatste twee slachtoffers niet levend van onder het puin gehaald na doorgedreven zoekwerk van onze hulpdiensten. In naam van alle Antwerpenaren wens ik mijn medeleven te betuigen aan hun familie en naasten. Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

Vanavond werd onze stad getroffen door een verschrikkelijke ontploffing. Dank aan hulpverleners die nu met opvang en redding bezig zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat de omstandigheden waren. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Antwerpen zal jullie steunen. Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

rv In het ontplofte gebouw bevond zich een pizzeria, die gesloten was op het moment van de explosie.

Marc De Roeck Eerder werden al vier mensen vanonder het puin gehaald. Later deze avond werden ook een man, vrouw en kind gered.

Marc De Roeck Een paar kussens zijn helemaal naar de overkant geblazen.

