Twee lichtgewonden bij zware bedrijfsbrand in Overpelt mvdb

13 februari 2018

11u02

Bron: TV Limburg 1 Bij een brand in het bedrijf Aerotrim in Overpelt zijn twee personen vanochtend lichtgewond geraakt. Het vuur ontstond om 8 uur bij het bedrijf dat spuitbussen vervaardigt en gelegen is aan de Industrielaaan op het Nolimpark in Overpelt.

De lichtgewonden werden ter plaatse verzorgd. Uit voorzorg vroegen brandweer en politie om ramen en deuren in de omgeving gesloten te houden.

De Industrielaan was in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De brand is inmiddels onder controle. De omvang van de schade is nog niet bekend.

Aerotrim maakt sinds vorig jaar deel uit van de Belgische multinational Soudal.