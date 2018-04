Twee lichtgewonden bij ongeval op E40 in Jabbeke

17 april 2018

Op de E40 net voorbij het tankstation in Jabbeke gebeurde vanavond even na 21.00 uur een ongeval tussen twee wagens. De wagens die beiden in de richting van Brussel reden kwamen met mekaar in botsing.