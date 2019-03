Twee lichamen gevonden in woonwijk Henegouwen HAA

28 maart 2019

13u03

Bron: Sudinfo 0 In een woning in Leuze-en-Hainaut, in de provincie Henegouwen, zijn vanochtend twee lichamen gevonden.

De lijken werden aangetroffen in een huis in de Avenue des Cerisiers, een kleine woonwijk in het centrum van de Henegouwse plaats, meldt Sudinfo. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, maar volgens de Franstalige krant zou alles wijzen op dubbele zelfdoding. Het parket van Doornik is ter plaatse en zal deze namiddag meer uitleg geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.