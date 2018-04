Twee lichamen gevonden in Albertkanaal in Limburg RTZ

16 april 2018

17u07 1 Op twee verschillende locaties in het Albertkanaal in Limburg is vandaag een lichaam gevonden.

In Heusden-Zolder werd het lichaam van een 79-jarige vrouw gevonden uit Zonhoven. Ook haar fiets bleek nog in het water te liggen. Mogelijk is het slachtoffer het evenwicht verloren, en in het water gevallen. Het parket van Limburg stuurde alleszins een wetsgeneesheer ter plaatse voor een onderzoek. Daaruit blijkt dat kwaad opzet is uitgesloten.

Ook in Ham werd vandaag een lichaam gevonden langs het Albertkanaal. Ook daar stapte een wetsgeneesheer af voor een onderzoek. Maar ook daar is volgens het parket geen spoor van geweld.