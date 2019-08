Twee lichamen gevonden aan visvijver nabij Charleroi

30 augustus 2019

Bron: Sudinfo, l'Avenir

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn twee lichamen gevonden in het Waalse Forchies-la-Marche, bij Charleroi. Volgens de eerste informatie zijn de mannen neergeschoten, dat schrijft l’Avenir, maar dat is nog niet bevestigd.