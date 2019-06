Twee leerkrachten en opvoeder dienden klacht in tegen agressieve 8-jarige scholier uit Jette ADN

21 juni 2019

18u06

Bron: Belga 2 In de zaak van het proces-verbaal voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen een 8-jarige schooljongen, waren het twee leraren en een opvoeder van basisschool Aurore in Jette die klacht indienden. Dat heeft het kabinet van schepen Olivier Corhay (MR), verantwoordelijk voor het Franstalige onderwijs, vandaag verduidelijkt.

Op 27 mei liep de jongen weg van zijn school, na een gevecht in de tuin met een ander kind en opmerkingen van de opvoeder. Hij werd tegengehouden door verschillende leraren en opvoeders, maar de jongen was moeilijk in bedwang te krijgen. Het is in deze context dat er sprake was van slagen en verwondingen.

Als een kind wegloopt van school moet de directie volgens de procedure de ouders en de jeugdhulpdienst (SAJ) op de hoogte brengen. Wanneer die laatste niemand ter plaatse kan sturen, moet die dienst dat melden aan de politie. Volgens schepen Corhay was het dan ook op vraag van de SAJ en niet van de school dat de politie naar Aurore kwam. Omdat de ouders onbereikbaar waren, vroeg de politie een tweede patrouille om naar het huis van het kind te gaan om de moeder te informeren over het incident, maar zij bleek niet thuis te zijn.

Door zijn gedragsprobleem werd de jongen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de namiddag kon hij weer terugkeren naar de school. Op het kabinet van Corhay wilden ze verder niets kwijt over de zaak, in belang van het kind.