Twee kinderen nog steeds in levensgevaar na aanrijding op de fiets: parket vraagt aanhouding bestuurder Nathalie De Bisschop Kristof Pieters

01 september 2018

10u00

Bron: VTM NIEUWS, Eigen berichtgeving 224 De autobestuurder die gisteren in Waasmunster een moeder en haar twee kinderen op de fiets aanreed, wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij heeft de nacht doorgebracht in de cel na een positieve ademtest.

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht, zegt het parket, dat een verkeersdeskundige heeft aangesteld. "De bestuurder, een 27-jarige man uit Sint-Niklaas, was onder invloed van alcohol. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van onopzettelijke slagen en verwondingen en sturen onder invloed." Het parket vraagt de aanhouding van de man.

De moeder (42) en haar twee kinderen (6 en 9 jaar) zijn afkomstig uit Temse. "De moeder is momenteel stabiel en buiten levensgevaar. De toestand van één van de kinderen is na gisterenavond echter verslechterd waardoor de twee kinderen nu in levensgevaar verkeren", aldus de burgemeester. De bestuurder is afkomstig uit Sint-Niklaas. "Het was een nieuwe wagen met 165 kilometer op de teller", zegt de burgemeester.

Het ongeval gebeurde gisteravond rond 20.15 uur aan een fietsersbrug over de Durme op de grens tussen Hamme en Waasmunster. Een automobilist met een splinternieuwe, zware BMW reed de drie aan op het fietspad. Volgens getuigen reed de bestuurder veel te snel en was hij op weg naar een feest in de vlakbij gelegen feestzaal. De klap was enorm zwaar. De slachtoffers werden ettelijke meters weggeslingerd. Meteen na het ongeval snelden heel wat mensen ter hulp.

Drie ziekenwagens en twee MUG-teams kwamen ter plaatse om zich over te slachtoffers te ontfermen. Een van de kinderen werd met spoed naar het UZ in Gent overgebracht, het andere kindje en de moeder naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas.

De bestuurder van de wagen werd meegenomen door de politie. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige zouden er geen remsporen gevonden zijn en zijn er geen aanwijzingen voor overdreven snelheid. De bestuurder legde wel een positieve ademtest af. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld, maar de bevindingen van de expert zijn nog niet bekend.

Marina Philips was als een van de eersten bij de slachtoffers. "Ik was net met mijn dochter in de auto gestapt. De moeder en haar kindjes waren ons kort voordien nog voorbij gereden, en ik hoorde de mama nog zeggen: 'Rij mooi rechts, want er komen auto's'. Seconden later hoorde ik die klap. Ik heb me meteen over een van de kindjes bekommerd, terwijl mijn dochter de nodige zorgen toediende.”