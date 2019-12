Twee kinderen neergeschoten in appartement in Luikse Dison mvdb

21 december 2019

14u59

Bron: Sudpresse - Belga 14 Twee kinderen van rond de tien jaar zijn afgelopen nacht neergeschoten in een appartement in het Luikse Dison, een gemeente naast de stad Verviers. De kinderen zijn in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

De feiten speelden zich af in een appartement in het centrum van de gemeente. De woonst aan de Place du Sabon ligt boven een buurtsupermarkt die momenteel gesloten is voor renovatie.



“We staan aan het begin van het onderzoek. Twee mannen, die op het moment van de feiten aanwezig waren in het huis, werden opgepakt en worden verhoord. Zij maken deel uit van de familie van de kinderen, maar we kennen hun graad van verwantschap nog niet”, zei procureur Gilles de Villers Grand Champ van het Luikse parket. Het is volgens hem nog niet duidelijk in welke omstandigheden het vuurwapen is gebruikt.

Véronique Bonni, de burgemeester van Dison, zegt dat de feiten zich niet in de context van een feest afspeelden. Er waren drie kinderen in de woning, en twee van hen raakten zwaargewond. Een ambulance bracht hen eerst naar het ziekenhuis in Verviers. Wegens de ernst van hun verwondingen zijn ze vervolgens overgebracht naar een groter ziekenhuis in Luik. Volgens enkele media verkeren ze nog steeds in levensgevaar.

Een buurtbewoner verklaarde aan Sudpresse dat het plein tot zes uur vanochtend was afgesloten voor politie-onderzoek.