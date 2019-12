Twee kinderen neergeschoten in appartement in Luikse Dison mvdb

21 december 2019

17u08

Bron: VRT - Sudpresse - Belga 136 UPDATE Twee kinderen van negen en twaalf zijn afgelopen nacht neergeschoten in een appartement in het Luikse Dison, een gemeente naast de stad Verviers. Hun oom die hen zelf naar het ziekenhuis bracht, is later opgepakt. De kinderen verkeren in levensgevaar.

De speurders hebben ook de vader van de kinderen ingerekend, meldt de VRT. De feiten speelden zich af in een appartement in het centrum van de gemeente. De woonst aan de Place du Sablon ligt boven een buurtsupermarkt die momenteel gesloten is voor renovatie.

Volgens Gilles de Villers Grand Champ van het Luikse parket is het nog onduidelijk in welke omstandigheden het vuurwapen is gebruikt. De politie heeft in de woning vier vuurwapens in beslag genomen. De oom en vader konden voor geen enkele van de vier wapens een vergunning voorleggen. De twee arrestanten worden vandaag verhoord.



Er waren drie kinderen in de woning, en twee van hen raakten levensgevaarlijk gewond. Hun oom bracht hen met zijn auto naar het ziekenhuis in Verviers. Wegens de ernst van hun verwondingen zijn de kinderen vervolgens per ambulance overgebracht naar een groter ziekenhuis in Luik. Hun toestand is volgens het parket stabiel, maar het levensgevaar is nog niet geweken.

Een buurtbewoner verklaarde aan Sudpresse dat het plein tot zes uur vanochtend was afgesloten voor politie-onderzoek.