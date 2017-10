Twee kinderen aangereden in Brussel HA

Bron: Bx1 0 Google Maps De kinderen werden aangereden in de Helihavenlaan. Het verkeer in de richting van de Kleine Ring moet omrijden. Een voertuig heeft deze namiddag rond 15.25 uur twee kinderen aangereden in de Helihavenlaan in Brussel. Dat heeft de politie bevestigd aan de Franstalige Brusselse tv-zender Bx1.

Over de omstandigheden van het ongeluk is nog niets bekend. Het oudste kind raakte gewond, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. Een ziekenwagen is ter plaatse. De aanrijding gebeurde in de Helihavenlaan, nabij het kruispunt met de Simon Bolivarlaan. De straat is voor onbepaalde tijd afgezet. Het verkeer in de richting van de Kleine Ring moet omrijden.