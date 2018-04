Twee katten blijven in brand in appartement in Wilrijk NBA

01 april 2018

10u56

Rond 6 uur deze ochtend heeft er een korte maar hevige brand gewoed in een appartement op de Kleine Steenweg in Wilrijk. “De brand ontstond in de keuken maar een precieze oorzaak is nog niet gekend. De brand ging uit zichzelf uit vooraleer wij ter plaatse kwamen. Er was wel veel schade aan de keuken en de living. Er raakte niemand gewond maar de twee katten van het gezin overleefden de brand niet,” zegt woordvoerder Kristof Geens.