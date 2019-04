Twee jongeren van kopschopincident in Antwerpen moeten maand langer in gesloten instelling blijven Redactie

12 april 2019

16u04

Bron: VTM Nieuws, Belga 6 Twee minderjarige jongeren die afgelopen weekend betrokken waren bij het kopschopincident in de premetro van Antwerpen, moeten een maand langer in de gesloten jeugdinstelling van Everberg blijven. Een derde verdachte mag naar huis, maar krijgt strenge voorwaarden opgelegd: huisverbod, contactverbod en opleiding groepsdruk. Dat heeft de jeugdrechter vandaag beslist.

Het incident vond zaterdagochtend plaats in premetrostation Astrid nabij het Centraal Station. Een 59-jarige man werd er door een groepje jongeren aangevallen toen hij op de tram stond te wachten. Een van de jongeren schopte het slachtoffer tegen het hoofd. De man ging later aangifte doen en verklaarde daarbij ook dat zijn smartphone gestolen was. De politie kon de dagen nadien vier verdachten vatten, nadat er beelden van de aanval waren verschenen op sociale media.

De jeugdrechter besliste om drie verdachten - twee 17-jarigen en een 16-jarige - voorlopig in een gesloten instelling te plaatsen. Een 15-jarige verdachte kreeg huisarrest. Vandaag is het verblijf in de jeugdinstelling van twee verdachten verlengd. Volgens het parket gaat het om de jongen die zou hebben geschopt en de jongen die alles zou hebben gefilmd. De derde verdachte mag naar huis onder strikte voorwaarden. Hij zou slechts een beperkte rol hebben gespeeld in het verhaal.