Twee jongeren neergestoken in Kruibeke tijdens ruzie onder invloed van drank of drugs
Kristof Pieters

11u17



Bij een steekpartij in een woning in de Galgenstraat in Kruibeke zijn vanochtend twee gewonden gevallen. In de woning waren vier jongeren, allen onder invloed van drank en/of drugs. Het kwam tot een ruzie waarbij één slachtoffer een messteek in de nek kreeg. Een tweede slachtoffer liep een steekwonden op in de leverstreek. Beide zijn afgevoerd naar het ziekenhuis maar zouden niet in levensgevaar verkeren. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.