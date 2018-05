Twee jongeren met kapmes achtervolgen man in Seraing Redactie

22 mei 2018

14u03

Bron: belga 0 Twee personen, onder wie een minderjarige, zijn opgepakt omdat ze in Seraing met een kapmes een man achtervolgd hebben. Dat heeft het parket van Luik meegedeeld.

Nadat het slachtoffer gisteren voorbij een café kwam, werd hij achternagezeten door een jongeman van 19 en een minderjarige. De twee, gewapend met een kapmes, achtervolgden het slachtoffer. De man kon zijn huis bereiken en verwittigde daar de politie. De twee verdachten werden opgepakt.

De meerderjarige dader verklaarde dat het slachtoffer hem in het verleden had geslagen met een mes, zijn gsm had gestolen en nog altijd niet betaald had voor cocaïne die hij ontvangen had. Het parket vraagt de aanhouding van de meerderjarige. De minderjarige dader komt voor de jeugdrechter.