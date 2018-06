Twee jongeren gearresteerd in Anderlechtse wijk Peterbos voor bekogelen VRT-ploeg en aanval op controleurs MIVB SV ADN

07 juni 2018

17u29

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 12 Bij een grootscheepse politie-operatie in de Anderlechtse Peterbos-wijk zijn deze voormiddag twee personen opgepakt.

"Een 14-jarige jongen werd gearresteerd in het kader van het incident met een VRT-ploeg. Daarnaast werd ook een 19-jarige gearresteerd die betrokken zou zijn bij de aanval op controleurs van de MIVB", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. De twee worden op dit moment verhoord. "Daarna zal de magistraat beslissen wat er met hen moet gebeuren."

De Peterboswijk kwam in april meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo raakte toen bekend dat het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken had geopend voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al één verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

In die perioden werden ook drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij rake klappen en hun tablet werd gestolen. Enkele dagen later werd een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden.

Beelden van de incidenten met de VRT-ploeg en de MIVB-controleurs: