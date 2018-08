Twee jongeren ernstig gewond na ongeval met quad Jurgen Eeckhout HA

06 augustus 2018

23u02

Twee jongeren hebben gisterenavond rond 21.30 uur zware verwondingen opgelopen na een verkeersongeval met een quad op het kruispunt van de Nieuwelaan met de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg.

Aanvankelijk werd onderzocht of het om een ongeval met vluchtmisdrijf ging. Maar volgens de politie waren bij het ongeluk geen andere partijen betrokken. De quad reed in de richting van de Dampoort toen het rond 21.30 uur plots mis ging. De jongeren droegen geen beschermende kledij en werden van de quad geslingerd. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk.

Getuigen van het ongeval stopten meteen en stonden de jongeren bij totdat de hulpdiensten aankwamen. Twee ambulances en een MUG kwamen ter plaatse en vervoerden de slachtoffers respectievelijk naar het AZ Sint-Lucas en naar het UZ in Gent. Over de aard van hun verwondingen is niks geweten, maar volgens de politie waren ze er zeker zwaar aan toe. De politie zette gisteren de voorsorteerstrook op het kruispunt af om onderzoek te kunnen doen.