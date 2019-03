Twee jongeren betrokken bij dood van Priscilla Sergeant komen er vanaf met hoogstens een berisping AW KV

15 maart 2019

15u55

Bron: Belga 4 De Brusselse jeugdrechtbank heeft J., één van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, een berisping opgelegd. De jongen, die net 19 is geworden, werd schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid. Maar hij heeft volgens de rechtbank echter zijn leven gebeterd. A., de tweede verdachte, werd geen enkele maatregel opgelegd.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Zo hadden ze haar geslagen, gedwongen om peper, tabasco en medicijnen te slikken en urine te drinken, ze hadden haar bespuwd. De 12-jarige J. had zich zelfs op haar bevredigd.



Toen het meisje de volgende ochtend dood bleek, verborgen ze haar lijk. D.V. werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede.

Zelfdoding

In het najaar van 2013 werden beide jongeren overgeplaatst naar een begeleidingstehuis terwijl Johan D.V. in februari 2013 al vrijkwam na een procedurefout. Het gerechtelijk onderzoek sleepte uiteindelijk aan tot in juni 2016. In 2017 pleegde de man uiteindelijk zelfmoord.



De jeugdrechtbank oordeelde vandaag dat J. weliswaar onder druk van A. en D.V. meegedaan had aan de pesterijen, maar dat hij niet gedwongen was. “Hij heeft haar dood niet gewild, maar is er wel mee voor verantwoordelijk”, klonk het. Wel stelde de jeugdrechter vast dat J. vier jaar lang intensief begeleid was en opgegroeid was tot een evenwichtige jongeman, die niet meer in aanraking was gekomen met het gerecht en duidelijk spijt en empathie toonde.

Geen schuldinzicht of empathie

Tweede verdachte A., die volgens de jeugdrechtbank een belangrijke en bepalende rol had gespeeld in de behandeling van Priscilla, wordt geen enkele maatregel opgelegd. De jongeman, die net 24 is geworden, werd ook schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid. Hij was ook vier jaar lang intensief begeleid, zowel in de verschillende instellingen waar hij verbleef als thuis, maar die begeleiding had weinig zoden aan de dijk gebracht. A. had nooit enig schuldinzicht getoond en al evenmin enige empathie voor de familie van Priscilla.

Volgens de jeugdrechtbank was een doorverwijzing naar een ander rechtscollege niet meer mogelijk, omdat het parket dat niet gevorderd had. De enige andere mogelijke maatregel, een berisping, stond dan weer niet in verhouding tot de feiten en was niet aangepast aan de houding van A. zelf, die nooit enig schuldinzicht had getoond en al evenmin enige empathie voor de familie van Priscilla.