Twee jongens sluiten 14-jarige wijkgenoot op in vuilnisbak en steken die dan in brand kg

05 juli 2018

12u50

Bron: Belga 0 In Montignies-sur-Sambre, een deelgemeente van Charleroi, hebben twee minderjarigen dinsdagavond een 13-jarige jongen opgesloten in een vuilbak en die vervolgens in brand gestoken. Het slachtoffer kon dankzij de hulp van een vriend ontsnappen. De twee minderjarige daders kregen gisteren van de jeugdrechter een werkstraf van 30 uur, meldt het parket van Charleroi.

De twee daders zijn slechts 13 en 16 jaar oud. Op dinsdagavond kwamen ze het slachtoffer tegen op de speelplaats van een school, waar jongeren uit de wijk regelmatig samenkomen. Ze grepen jongen vast en sloten hem op in een grote metalen vuilbak. Met een fiets en een hek versperden ze de opening, zodat de jongen uit eigen beweging niet kon ontsnappen. Daarna staken ze via een kier papier in brand. Gelukkig kon een alerte vriend de jongen toch nog op tijd bevrijden. Hij kwam er met lichte schrammen vanaf.

Werkstraf

De politie van Charleroi kon de twee daders identificeren. Zij verschenen woensdagavond nog voor de jeugdrechter. De twee werden vrijgelaten en moeten 30 uur "prestatie van opvoedkundige aard" uitvoeren. De jeugdbescherming zal hen ook opvolgen en ze mogen elkaar niet meer zien.