Twee jonge gezinnen dakloos na uitslaande brand in Aartrijke Siebe De Voogt

In de Sint-Aarnoutstraat in Aartrijke zijn twee rijwoningen volledig uitgebrand. Vijf brandweerkorpsen moesten ter plaatse komen om de brand te bedwingen. De woningen zijn reddeloos verloren.



Burgemeester Annick Vermeulen bevestigt dat beide woningen onbewoonbaar zijn. De brand is ontstaan in de badkamer van een jong gezin. De moeder was alleen thuis met haar twee kindjes en liep brandwonden op in haar gezicht. Ze raakte ook bevangen door de rook. Haar twee dochtertjes van 1 en 10 jaar oud bleven ongedeerd. Het vuur sloeg snel over naar de aanpalende woning van de buren, een gezin met twee zonen van 6 en 9 jaar oud. "Twee jonge gezinnen zijn getroffen. Het is verschrikkelijk", zegt de burgemeester. "Ze kunnen straks beiden terecht in een doorgangswoning van het OCMW.



De brandweer zal nog enige tijd werk hebben met nablussen.







