Twee jaar Zonnekaart: na gezinnen investeren ook meer bedrijven in zonne-energie AW

21 maart 2019

10u07

Bron: Belga 0 In twee jaar tijd hebben 620.000 gezinnen en bedrijven via de Zonnekaart gecheckt of hun dak geschikt is voor zonne-energie. Dat maakt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, twee jaar na de lancering van de Zonnekaart bekend. Bij vele mensen prikkelt die Zonnekaart meer dan alleen nieuwsgierigheid: 15% van wie zijn woning opzocht, vroeg al een offerte aan en 29% overweegt dit nog te doen.

De Zonnekaart is een website waarop de Vlaming aan de hand van zijn adres kan nagaan hoe geschikt zijn dak is voor zonnepanelen en wat de geschatte kostprijs en terugverdientermijn zou zijn. Na de lancering werd de website meteen druk geraadpleegd en het succes duurt nog altijd voort. “Tools zoals de Zonnekaart, helpen burgers en bedrijven om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van zonnepanelen op hun dak. Vaak blijkt dit veel eenvoudiger en goedkoper dan ze eerst dachten”, zegt Peeters.



In Vlaanderen zijn nu ongeveer 375.000 daken van zonnepanelen voorzien, goed voor een vermogen van ruim 2.800 Megawatt. Daarvan werden 90.000 installaties (of bijna 415 Megawatt) na de lancering van de Zonnekaart geplaatst.

Bedrijven

Wat in 2017 al merkbaar was, liet zich nog duidelijker aftekenen in 2018: bedrijven, organisaties en overheden plaatsten in 2018 zestig procent meer zonnepanelen dan het jaar ervoor.

Het bijgeplaatste vermogen is meer dan verdubbeld in een jaar tijd: in 2018 werden ongeveer 340 grote zonneprojecten geïnstalleerd, goed voor meer dan 30 Megawatt. Ook op dit ogenblik zijn een aantal grote projecten in aanbouw, samen goed voor meer dan 100 Megawatt. Dat is een mooie evolutie want 98% van alle zonnepanelen in Vlaanderen (of 60% van het totale vermogen), zijn investeringen van gezinnen.

Groot potentieel

"Grote projecten betekenen grotere sprongen vooruit voor het behalen van onze doelstellingen. We zijn dan ook blij dat na de gezinnen ook de bedrijven steeds meer gaan investeren in zonne-energie", aldus Lydia Peeters, die erop wijst dat er nog een gigantisch potentieel is, aangezien nog 95 procent van het potentieel van ideale daken nog beschikbaar is. "De ruimte en oppervlakte is er, we kunnen er maar beter met zijn allen gebruik van maken.

Die investeringen renderen meteen, voor het klimaat én voor de portemonnee, en dit nog vele jaren lang. Wie zelf geen zonnepanelen kan leggen, kan via een energiecoöperatie mee-investeren in een groot zonneproject in de buurt of op het werk."