Twee jaar voorwaardelijk voor jarenlange aanranding van amper tienjarige stiefdochter sam

15 oktober 2018

22u55

Bron: belga 1 De Brugse correctionele rechtbank veroordeelt een 43-jarige man uit De Haan tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar voor aanranding van de eerbaarheid. C.D.V. vergreep zich acht jaar lang aan zijn toenmalige stiefdochter.

De beklaagde moest zich verantwoorden voor aanrandingen tussen 2001 en 2012. De rechtbank oordeelde echter dat de feiten slechts bewezen zijn sinds 2004, toen zijn stiefdochter de leeftijd van 10 jaar had. In het vonnis werd op dat punt verwezen naar de geloofwaardige verklaringen die het slachtoffer tijdens het onderzoek had afgelegd. Tijdens een huiszoeking werd op de computer van de beklaagde ook kinderporno aangetroffen. Eind 2016 bekende C.D.V de feiten.

De rechtbank stelde vast dat de feiten getuigen van een perverse persoonlijkheid. Bovendien trok de beklaagde zich niets aan van de traumatiserende gevolgen voor zijn stiefdochter. Tegelijk heeft C.D.V. nog een blanco strafblad, waardoor beslist werd om hem voorwaarden op te leggen. Zo zal hij een begeleiding voor daders van seksueel geweld moeten volgen.

C.D.V. werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Het slachtoffer en haar moeder kregen respectievelijk 4.000 en 750 euro schadevergoeding toegewezen. De man uit De Haan is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.