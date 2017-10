Twee jaar met uitstel voor broers die vriend laten sterven aan overdosis 16u08

Bron: Belga 1 thinkstock De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de broers Sammy en Saffy S.S. schuldig geacht aan schuldig verzuim en inbreuken op de drugswetgeving waardoor hun vriend Bjorn stierf aan een overdosis drugs. De oudste van de twee leverde de twee pilletjes xtc die Bjorn fataal werden, maar de jongste broer liet alles gebeuren en is dus evenzeer schuldig.

Sammy, de oudste broer, had drie xtc-pilletjes in zijn bezit en nam er zelf eentje samen met vriend Bjorn. Die voelde naar eigen zeggen geen effect en nam een tweede pilletje. Daarop begon hij hard te transpireren, werd hij suf en verloor uiteindelijk het bewustzijn. Op dat moment was het 8.30u 's morgens, de twee broers waren zelf onder invloed en filmden hoe Bjorn bewusteloos in de zetel zat, zogezegd om hem hier daags nadien mee te confronteren.



Bjorn zou nog gezegd hebben de ziekenwagen niet te bellen omdat zijn ouders niet mochten weten dat hij terug drugs nam terwijl hij beloofde ermee te stoppen. De broers vertrokken naar hun huis aan de overkant van de straat en lieten Bjorn alleen achter. Ze belden wel nog enkele keren maar toen hij niet reageerde dachten ze dat hij zijn roes aan het uitslapen was.

Psychosociale problemen

Toen ze rond 20.43u teruggingen naar de studio van hun vriend, troffen ze hem dood in de zetel aan. Toen belden ze wel een ziekenwagen, maar op dat moment kon hulp voor de 22-jarige Lierenaar niet meer baten.



Omdat jongere broer Saffy het geld voor de aankoop van de drugs verschafte en zijn broer niet tegenhield toen hij drugs aan Bjorn wilde geven, is hij evenzeer schuldig aan inbreuken tegen de drugswetgeving.



Sammy en Saffy kregen 2 jaar met uitstel en moeten zich laten behandelen voor hun psychosociale problemen. Ook krijgen ze een strikt verbod van druggebruik en -bezit opgelegd en moeten ze afkicken van hun verslaving aan medicijnen.