Twee jaar met uitstel voor aanranding van zwakbegaafde kleindochter, die eerder ook al door eigen vader werd mishandeld TMA

03 december 2018

13u57

Bron: Belga 0 Een 78-jarige Bruggeling is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor aanranding van de eerbaarheid. R.M. betastte de 20-jarige autistische stiefdochter van zijn zoon en probeerde ook een andere kleindochter aan te randen. Het openbaar ministerie had vier jaar cel gevorderd.

In april 2016 kloeg het zwakbegaafde meisje over kniepijn, waarop haar stiefopa aanbood om haar te masseren. Op zijn appartement moest het slachtoffer zich echter uitkleden en werd ze door de beklaagde betast. R.M. was op dat moment zelf ook naakt. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de man aan een andere kleindochter gelijkaardige voorstellen had gedaan. Bovendien had het meisje op de computer van opa naaktfoto's van vrouwen in mapjes moeten klasseren.

De advocaten van de burgerlijke partijen benadrukten de kwetsbare positie van het 20-jarige slachtoffer. "Hij wist van haar problemen, want hij maakte deel uit van het gezin. Ze noemde hem zelfs 'opa'", aldus meester Francis Mens. In haar jeugd werd het slachtoffer al ernstig seksueel misbruikt door haar vader. De beelden van dat misbruik werden toen via internet verspreid. P.T. werd voor die feiten uiteindelijk tot tien jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling veroordeeld.

Snikkend

R.M. bekende in december 2016 aan de onderzoeksrechter dat hij over de schreef was gegaan. Hij werd niet aangehouden, maar kreeg wel voorwaarden opgelegd. De verdediging vroeg daarom met succes om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. "Het spijt me enorm en het zal zeker nooit meer gebeuren", snikte de beklaagde in zijn laatste woord.

Voor aanranding en aanzetten tot ontucht werd R.M. tot twee jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal 3.350 euro schadevergoeding betalen. Voor feiten van kinderporno werd de beklaagde vrijgesproken.