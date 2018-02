Twee jaar lang 300 berichten per dag naar jongen op wie hij verliefd was: opschorting van straf Redactie

28 februari 2018

08u58

Bron: Belga 0 Een 23-jarige jongen uit Maasmechelen die twee jaar lang de jongen waarop hij een oogje had en zijn vriendin stalkte, heeft van de correctionele rechtbank een opschorting gekregen. Het openbaar ministerie pleitte vorige maand voor zeven maanden celstraf en een geldboete.

In 2013 had de Maasmechelaar van Turkse origine een oogje op een andere jongen waarmee hij verschillende flirtende berichten uitwisselde. Hij dacht dat hij met hem een relatie kon beginnen, maar kwam tot de vaststelling dat de jongen hem liet vallen, toen die een relatie begon met een meisje.

De Maasmechelaar kwam in een negatieve spiraal terecht, omdat hij worstelde met zijn gevoelens voor de andere jongen en hierbij met niemand in zijn omgeving over kon praten. In plaats van hulp te zoeken, viel hij via een anoniem nummer de vriendin lastig van zijn voormalige vriend. Twee jaar lang stuurde hij dagelijks meer dan 300 berichten per dag. Door het hoge aantal berichten zou haar iPhone het begeven hebben. Ook haar vriend en ouders kregen verschillende berichten waarin stond dat het meisje ongewenst zwanger was geworden. Hierdoor kwam het meisje ook in de problemen.

Zij dienden verschillende keer een klacht in bij de politie tegen de toen onbekende stalker. Pas toen die een ander nummer nam en dat ook gebruikte om berichten te sturen kon de twintiger geïdentificeerd worden. Nadat de feiten aan het licht kwamen, zocht de Maasmechelaar hulp voor zijn gevoelens en kon hij uit de negatieve spiraal komen waar hij in gesukkeld was.

Zijn advocaat vroeg tijdens de behandeling van de zaak een opschorting. Dat werd toegekend door de Tongerse strafrechter. Hij moet wel een schadevergoeding betalen van 1.440 euro voor de morele schade die hij veroorzaakte bij het meisje dat hij bijna drie jaar lang stalkte.