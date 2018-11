Twee jaar geen opslag? Minister Kris Peeters: “Socialistische vakbond zet mensen op het verkeerde been” ADN

29 november 2018

16u18

Bron: Belga 0 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) spreekt tegen dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) al over cijfers beschikt over de mogelijke loonmarge. Hij reageert daarmee op de socialistische vakbond, die waarschuwt dat er weinig tot geen marge is voor loonopslag tijdens de komende twee jaar. Minister Peeters "betreurt dat mensen op het verkeerde been worden gezet".

De CRB, waarin vakbonden en werkgevers zetelen, berekent elke twee jaar met hoeveel de lonen in ons land mogen stijgen om competitief te blijven met onze buurlanden. Dat rapport is traditioneel het startschot voor het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord. Maar volgens vakbond ABVV wijzen de eerste cijfers van de CRB op een volledige loonblokkering. Robert Vertenueil gaf zelfs aan dat de eerste cijfers een negatieve loonmarge van -0,2 procent aangeven.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer veegde minister Kris Peeters dat cijfer resoluut van tafel. "De wet van 1996 zegt duidelijk dat de loonmarge nooit onder nul kan gaan", antwoordde hij op vragen van Meryame Kitir (sp.a) en Frédéric Daerden (PS). Peeters was er hoorbaar niet mee opgezet dat "zoiets zonder blikken of blozen wordt verkondigd".



Bovendien spreekt de CD&V-vicepremier tegen dat er voorlopige cijfers zouden circuleren binnen de CRB . De instelling is nog volop bezig met berekeningen. Het technisch rapport met daarin de beschikbare marge wordt tegen halfweg januari verwacht, aldus Peeters, die vraagt het overleg alle kansen te geven.