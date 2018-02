Twee jaar effectief voor man die zijn eigen vriendin aanbood als prostituee ADN

22 februari 2018

15u59

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 49-jarige man uit Bornem veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee effectief, voor het aanzetten tot prostitutie van zijn eigen 24-jarige vriendin. Hij werd ook schuldig bevonden aan opzettelijke slagen, belaging en bezit van drugs.

De jonge vrouw had zelf de politie gebeld om te melden dat ze "slaag had gekregen van een kennis". Dat bleek achteraf haar toenmalige vriend te zijn. De gsm van die vriend werd uitgelezen en daarop werden meer dan 120 filmpjes aangetroffen waarop het meisje seks had met andere mannen. Uit de berichten op het toestel bleek dat hij het meisje uitleende en er soms geld voor kreeg.

Twee weken later kwam het meisje opnieuw naar het politiebureau. Ze beweerde dat de man haar gedrogeerd had en fikse slagen had verkocht. Later bleek ook nog dat hij een gps-tracker aan haar wagen had geplaatst, naar eigen zeggen om haar te beschermen tegen haar nieuwe vriend. De man ontkent alles. De vrouw zou zelf die sms'jes hebben verstuurd vanop zijn gsm, hij is dyslectisch en kan niet foutloos schrijven. Hij heeft haar ook nooit geslagen.

Volgens een psychiatrisch rapport is hij laagbegaafd, gedraagt hij zich infantiel en is de kans op agressierecidive zeer groot. De burgerlijke partij reageerde verbolgen op de ontkenning van de beklaagde. "Hij gaf haar drugs om haar afhankelijk te maken, misbruikte haar en blijft haar lastigvallen", klonk het.

De vrouw kreeg een schadevergoeding van 2.625 euro toegewezen en er wordt een deskundige aangesteld om blijvende schade te bepalen. De man wordt ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet.