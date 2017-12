Twee jaar cel voor Pukkelpopdief met 77 gsm’s Birger Vandael

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA De 39-jarige Colombiaan die op Pukkelpop maar liefst 77 gsm’s heeft gestolen, werd vandaag veroordeeld door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een celstraf van twee jaar. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

De Colombiaanse man werd in de nacht van 18 op 19 augustus door de politie ingerekend met de hulp van drie festivalbezoekers. De gedupeerden kregen vervolgens hun smartphones terug, zodat niemand zich burgerlijke partij stelde. Sinds die feiten zat de dader in de cel. Tijdens de behandeling van de zaak werd een straf van 37 maanden tegen hem gevorderd. Hij werd vandaag evenwel vrijgesproken voor het lidmaatschap van een bende. Naast de 24 maanden cel, moet de man in totaal ook 1.132,8 euro aan boetes betalen. De overtuigingsstukken werden verbeurdverklaard.

Theo Francken

Net nadat het nieuws in augustus bekend geraakte, reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. “Hij is illegaal in ons land”, aldus Francken, die de man uit het land wilde zetten. Vervolgens vroeg hij om dergelijke illegalen, die actief zijn op festivals, strenger aan te pakken.

