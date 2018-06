Twee jaar cel voor opa die kleindochter jarenlang misbruikte tijdens babysitten kg

21 juni 2018

14u16

Bron: Belga 30 Een 63-jarige man uit Hasselt die zijn kleinkind drie jaar lang misbruikte, is door de Tongerse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De man is ook vijf jaar lang zijn rechten kwijt.

Het misbruik begon in 1999 toen het gezin in Bree woonde met hun tienjarige dochter en twee zonen. De opa ging regelmatig op de kinderen passen. Tijdens de kietel- en plaagspelletjes die hij toen met het meisje speelde, probeerde hij steevast haar te kussen. Hij slaagde er ook minstens één keer in om haar broek en onderbroek af te trekken zodat hij haar met zijn vingers kon penetreren. De man liet de jongens gerust en gaf hen zakgeld. Het misbruik zou bijna drie jaar geduurd hebben.

Uiteindelijk vertelde het meisje alles aan haar broers die vervolgens de ouders op de hoogte brachten van het misbruik. Toen de ouders de man confronteerden met de feiten, gaf hij alles toe. Sindsdien mocht hij zijn kleinkinderen niet meer zien. Het misbruik liet zware sporen na bij het meisje, dat nog steeds in behandeling is hiervoor.

Vier eerdere veroordelingen

Pas in 2016 stapte het meisje met haar moeder naar de politie om klacht in te dienen tegen de grootvader. Die was eerder al vier keer veroordeeld. De man betwistte wel de penetratie met de vingers en tong maar omdat het meisje zich ondermeer herinnerde dat hij altijd scherpe nagels had, veroordeelden de rechters hem toch voor de penetratie. Na een eerdere veroordeling moest hij al een behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek.