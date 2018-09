Twee jaar cel voor herhaaldelijk zwaar geweld tegen moeder Redactie

04 september 2018

18u44

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar wegens herhaaldelijk zwaar geweld tegen zijn moeder in Scherpenheuvel-Zichem. Een oorspronkelijke betichting van moordpoging werd geherkwalificeerd in opzettelijke slagen en verwondingen.

Bo P. stond terecht voor vijf geweldplegingen tegen zijn moeder: drie keer in november 2013, op 22 december 2014 en in juni 2016. Voor de feiten van 2014 dagvaardde het parket hem voor poging tot moord. Die aanklacht werd door de rechtbank geherkwalificeerd in opzettelijke slagen en verwondingen.

Voor de correctionele rechtbank van Leuven werd P. voor die geweldplegingen op 30 juni 2017 veroordeeld tot twee jaar cel. De straf werd helemaal met uitstel uitgesproken als de man zich hield aan zeven probatievoorwaarden.

De probatiecommissie stelde op 2 maart van dit jaar echter vast dat P. de opgelegde voorwaarden naast zich neerlegde. Zo beschikt hij niet over een vast adres en blijkt hij onbereikbaar, waardoor de probatiebegeleiding dode letter bleef. De man stapelde ook nieuwe pv's op.

Het dossier belandde opnieuw bij de procureur. Op de zitting van 4 juni liet Bo P. verstek gaan en was hij niet vertegenwoordigd door een raadsman. De rechtbank heeft het uitstel nu herroepen en de voorwaardelijke straf omgezet in een effectieve.