Twee jaar cel voor 37-jarige man uit Diest die 10-jarig meisje aanrandde KVE

09 mei 2018

20u03

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 37-jarige man uit Diest veroordeeld tot twee jaar cel voor de aanranding van een 10-jarig meisje. Het slachtoffer is de dochter van de vrouw bij wie hij in 2015 inwoonde.

Kristof W. woonde in 2015 bij zijn partner en haar drie kinderen in Diest. Volgens de rechtbank maakte hij zich tussen 1 augustus en 31 oktober van dat jaar schuldig aan aanranding van de dochter, die toen 10 jaar was. Tijdens een verhoor in februari 2017 stelde W. dat hij zich in het voorjaar van 2015 plots aangetrokken voelde tot het meisje en dat de aanrakingen begonnen tijdens de daaropvolgende zomer.

"Door het opdringen van seksuele handelingen werd de eerbaarheid van het slachtoffer aangerand", stelde de rechtbank. Kristof W. kwam eerder in aanraking met het gerecht wegens zedenfeiten met een minderjarige jongen. Hij kreeg daarvoor op 10 september 2013 van de Leuvense correctionele rechtbank opschorting van straf onder probatievoorwaarden.

De celstraf is met uitstel. Kristof W. werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Hij moet een schadevergoeding van 1.819 euro betalen aan de moeder van het slachtoffer.