Twee jaar cel geëist voor twintiger die politie bekogelt bij rellen Brussel TTr

02 februari 2018

13u54

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft vandaag een celstraf van twee jaar gevorderd tegen een jongeman die betrokken was bij de rellen die op 25 november plaatsvonden op de Louizalaan en aan de Naamsepoort. De 20-jarige jongeman, A.D., zou daarbij projectielen naar de politie gegooid hebben. Hij gaf zichzelf aan bij de politie toen zijn signalement verspreid werd en toonde daarbij volgens het parket oprechte spijt. Zijn advocate pleitte voor een opschorting.

Op 25 november 2017 vond op het Poelaertplein een betoging plaats tegen de slavernij in Libië. Die mondde echter uit in rellen, waarbij het zowel op de Louizalaan als aan de Naamsepoort tot confrontaties kwam met de politie en verschillende winkels werden vernield. De jongeman die vrijdag terechtstond, zou daarbij een verkeersbord gegooid hebben naar politiecommissaris Vandersmissen, en verschillende projectielen gegooid hebben naar een vrachtwagen van de federale politie. Ook zou hij tegen die vrachtwagen geschopt hebben.

De jongeman, A.D., was één van de negen verdachten waarvoor op 14 december een opsporingsbericht werd verspreid en bood zich nog diezelfde dag aan bij de politie. Naar eigen zeggen had hij zich laten meeslepen door de gebeurtenissen en had hij boos gereageerd toen de politie hem bespoten had met pepperspray.

"Zowel bij de politie als bij zijn ondervraging door het parket toonde hij oprechte spijt", zei de substitute van het Brusselse parket, die desondanks een strenge straf vroeg.

A.D.'s advocate wees erop dat de jongeman nooit in aanraking was gekomen met het gerecht en pleitte voor een opschorting. Het vonnis valt op 2 maart.