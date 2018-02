Twee Italianen in de cel voor mensensmokkel ep

02 februari 2018

17u06

Bron: Belga 1 De Brugse onderzoeksrechter heeft een 28-jarige Italiaan en een 43-jarige Italiaanse aangehouden op verdenking van mensensmokkel in Zeebrugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachten probeerden een Albanees met valse papieren op de ferry naar het Verenigd Koninkrijk te loodsen.

Drie mensen begaven zich woensdag rond 16 uur naar de haven van Zeebrugge om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Het opmerkzame personeel van P&O Ferries had door dat er iets niet pluis was en liet de scheepvaartpolitie ter plaatse komen. De politie stelde vast dat één van de drie reizigers met valse Italiaanse papieren in het Verenigd Koninkrijk wilde geraken. De Albanees werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Italianen die hem vergezelden, werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hen ondertussen allebei aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdag beslist de Brugse raadkamer of de verdachten langer in de gevangenis moeten blijven.

Op 17 oktober 2017 werd ook al een Italiaanse vrouw ingerekend in de haven van Zeebrugge. Franca M. (54) was toen in het gezelschap van drie Albanezen met valse Italiaanse documenten. De verdachte beweert dat ze onder druk werd gezet om de drugsschulden van haar zoon af te lossen. Op 21 maart moet ze zich voor de correctionele rechtbank van Brugge verantwoorden voor mensensmokkel.