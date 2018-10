Twee Iraakse transmigranten aangehouden voor diefstallen aan de kust jv

19 oktober 2018

18u47

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige Irakees aangehouden op verdenking van diefstallen met geweld in Oostende en Knokke-Heist. De verdachte werd gisteren samen met een andere migrant aangetroffen in Oostende. Die werd op zijn beurt aangehouden voor een woninginbraak in Gistel.

Bij een controle bleek dat de Irakezen illegaal in België verblijven. K.F. werd bovendien herkend als mogelijke dader van minstens één diefstal met geweld in Knokke-Heist. Op 9 september werd een 58-jarige man door twee mensen gevolgd toen hij net was afgestapt van de tram. Ze vroegen hem eerst nog wat geld, maar begonnen het slachtoffer bijna onmiddellijk te slaan en te schoppen. Daarna gingen ze met zijn gsm aan de haal. In dat dossier zit ook al een Libiër in de cel.

Kort voor zijn arrestatie was K.F. wellicht ook betrokken bij een gelijkaardige overval in Oostende. Een 43-jarige man uit Torhout werd in een herberg aangesproken en uiteindelijk meegelokt naar het Maria Hendrikapark. Daar kreeg hij van meerdere mannen klappen en schoppen te verwerken. Bij zijn arrestatie had K.F. de gestolen gsm en portefeuille op zak.

Ook de tweede migrant werd ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. K.M. komt immers in aanmerking voor een woninginbraak in februari in Gistel. Bij die feiten werd het raam van de woning kapotgeslagen, waarna onder andere laptops gestolen werden. De Irakees beweerde minderjarig te zijn, maar een botscan wees uit dat hij duidelijk meerderjarig is.