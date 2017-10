Twee innovatiecentra en 1.700 banen bij keuze voor Eurofighter Typhoon jv

21u25

Bron: Belga 0 AFP De Eurofighter Typhoon. De industriëlen in het Eurofighter-consortium die het Europese gevechtsvliegtuig Typhoon promoten als opvolger voor de verouderende Belgische F-16's, hebben in Brussel een akkoord getekend voor de oprichting van twee "nationale innovatiecentra" in België. Dat kan de creatie van 1.700 tot 1.800 nieuwe directe banen tot gevolg hebben, aldus een verantwoordelijke van de Britse defensie- en veiligheidsgroep BAE Systems, David Holmes.

Kiest België voor de Eurofighter Typhoon, komen er dus twee nationale innovatiecentra: één in Wallonië en één in Vlaanderen. Dankzij die centra zullen de partnerbedrijven, naast BAE Systems ook Airbus Defence & Space, het Italiaanse Leonardo en de Europese rakettenbouwer MBDA, ook samen met de Belgische industrie kunnen investeren in de ontwikkeling van specifieke onderzoeksprogramma's, met het oog op de toekomstige technologische noden. Dat alles kan leiden tot de creatie van 1.700 tot 1.800 nieuwe directe banen, aldus Holmes, tijdens een persconferentie.



De industriëlen krijgen voor hun aanbod met de Typhoon de steun van de Britse, Duitse, Spaanse en Italiaanse regering.

BELGA Een F-16.

Voor de vervanging van de F-16's werkte de Belgische regering een openbare aanbesteding uit. Vijf regeringsagentschappen die namens hun vliegtuigbouwers optreden, mochten antwoorden op de 164 vragen in die 'Request for Government Proposal' (RFGP). De Amerikanen dienden een uitgebreid antwoord in voor hun F-35 van Lockheed, de Britten deden hetzelfde voor de Eurofighter Typhoon.



Frankrijk antwoordde niet volgens de procedure. Net voor de deadline maakte de Franse minister van Defensie wel een brief over aan minister van Defensie Steven Vandeput waarin een structureel partnerschap werd voorgesteld rond de Rafale van vliegtuigbouwer Dassault.