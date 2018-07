Twee honden zitten meer dan 5 uur opgesloten en sterven in snikhete wagen op parking AZ Sint-Jan Brugge Jelle Houwen

01 juli 2018

08u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Drie honden zijn zaterdagavond bevrijd moeten worden uit een snikhete en afgesloten auto op de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge. Twee van hen hebben het uiteindelijk niet gehaald. De honden zaten in totaal 5,5 uur opgesloten. D e eigenaars, mensen uit Rochefort (provincie Namen), hadden hun auto nog voor het middaguur achtergelaten op de parking.

De politie werd rond 17.30 uur opgeroepen door alerte voorbijgangers maar toen reeds bleek een Berner sennenhond in de wagen te zijn overleden door uitdroging. De politie verwittigde meteen hulporganisatie Blauwe Kruis en die deden een oproep naar een dierenarts. Intussen werd de autoruit van het voertuig ingeslagen en werden de honden bevrijd.

Voor een Berner sennen kon geen hulp meer baten, de andere vocht op dat moment nog voor zijn leven. Een derde hond, een Lhasa apso (een veel kleiner ras uit Tibet) doorstond de loden hitte veel beter. Leden van het Blauwe Kruis begonnen onmiddellijk de oververhitte Berner sennen af te koelen met natte handdoeken en kregen een zak met ijs van het personeel van het ziekenhuis. Met de hond aan de airco in de auto en de Lhasa Apso op schoot reden ze naar de dierenarts. Om 18 uur gaf de dierenarts het dier liters water, een infuus en medicatie.

"We hebben gevochten tot de laatste snik maar het mocht niet baten”, reageert het Blauwe Kruis verslagen. “Om 18.40 uur blies ook de Berner Sennen van amper 2 jaar oud zijn laatste adem uit. De andere hond was amper 6. Het is een regelrechte schande. Ons hart is gebroken.” De Lhasa Apso had kennelijk door dat zijn twee vrienden het leven lieten want ging nog afscheid nemen door aan hen te snuffelen en luid te blaffen.

De politie kon intussen achterhalen van wie de auto was. De eigenaars uit Rochefort kregen een PV. Onderzoek bracht aan het licht dat ze nog voor het middaguur hun wagen hadden achtergelaten op de parking. De Vlaamse Inspectiedienst voor Dierenwelzijn werd verwittigd.

LEES OOK: VIDEO. Dierenarts sluit zich half uur op in snikhete wagen: “Laat je hond nooit zo achter"