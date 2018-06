Twee honden vergiftigd in Merksems park Redactie

27 juni 2018

22u15

Bron: ATV 0 Eén hondje overleden en een andere hond zwaargewond. Dat is het droeve gevolg van een zak met zuur en rattenvergif die in het Merksemse Runcvoortpark in een boom hing, beweert een van de bazinnen. Ze overweegt klacht in te dienen bij de politie.

De vrouw stond gistermiddag met een andere dame aan de hondenweide te kletsen, toen ze plots beiden hun honden hoorden huilen. Volgens de vrouw die anoniem op ATV getuigde, had het andere hondje in de zak met het gevaarlijke goedje gebeten. "Mijn hond is daar onder gelopen en heeft zware verwondingen opgelopen", zei de vrouw.

Ze snelden naar een dierenarts in de buurt, waar de andere hond vijf minuten later overleed. De bazin van het andere dier wacht nu bang af of haar viervoeter er door komt. Ze vindt dat de haat tegen dieren in Merksem alsmaar toeneemt. "Ze steken rattenvergif in bolletjes eten, of glas, om beesten pijn te doen."