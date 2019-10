Twee honden van Marieke Vervoort verhuizen naar begeleidster en familie FT

Bron: Eigen berichtgeving 16 Zenn en Mazzel, heten ze. Nadat ze jarenlang de trouwe viervoeters waren van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort (40) blijven ze na haar dood alleen achter. Alhoewel - Marieke had voor een oplossing gezorgd: hulphond Zenn verhuist naar haar vaste begeleidster om van z'n pensioen te genieten. Familie van Marieke vangt Mazzel op.

Marieke had twee viervoeters, haar hulphond Zenn en haar huishond Mazzel. Die laatste voerde geen ‘ingewikkelde’ taakjes uit voor Marieke, maar was eerder een gezelschapsdier. “Iemand die hulpbehoevend is, heeft volgens de Vlaamse wetgeving enkel recht op één assistentiehond”, zegt Marc van Gelder, afgevaardigd bestuurder van Hachiko vzw dat honden begeleidt en plaatst in heel Vlaanderen. “Soms laat iemand ons schriftelijk weten wat er met het dier moet gebeuren na zijn of haar dood. Een baasje schreef onlangs haar hond ‘alsjeblief snel weg te halen als ik er niet meer ben’. Maar altijd gaan we in overleg met de partner of familie - als die er zijn, natuurlijk. Willen zij de hond houden? Hij is dikwijls een mooie herinnering en maakt na zoveel jaren dienst ook deel uit van een gezin. Hij ‘transformeert’ dan van hulphond naar huishond, draagt geen hesje meer en heeft geen pasje bij.” De familie van Marieke liet weten dat het ook zo bij Zenn en Mazzel zal verlopen: Zenn verhuist naar haar begeleidster, de vrouw die Wielemie jarenlang geholpen heeft en af en toe op haar hond lette - als in een soort co-ouderschap, Mazzel gaat naar familie - allicht Mariekes mama.