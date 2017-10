Twee honden blijven achter in woningbrand in Niel Sander Bral

19u47 1 Marc De Roeck De Antwerpse gemeente Niel werd deze middag opgeschrikt door een zeer hevige woningbrand in Oud Begijnhof. De vermoedelijk accidentele brand vernietigde de volledige woning en bracht ook schade toe aan de aanpalende panden. De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet thuis, maar hun twee honden bleven achter in het vuur.

"Bij aankomst was de rookontwikkeling al enorm", klinkt het bij adjudant Verelst van brandweer Niel. "Omdat de rolluiken gesloten waren, werd de brand veel te laat opgemerkt. Daardoor hebben we de woning niet meer kunnen redden. We hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de aanpalende huizen, maar ook daar is roet-, rook- en waterschade."



De bewoners van het getroffen huis waren tijdens de brand niet thuis, hun huisdieren wel. "We hebben beide honden tijdens de nacontrole gevonden, ze hebben het niet gehaald", klinkt het bij de brandweer. De vrouw des huizes arriveerde terwijl de bluswerken nog bezig waren. Ze werd in shock naar het ziekenhuis vervoerd.