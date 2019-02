Twee hogescholen roepen hun studenten op tot deelname aan klimaatmars in Gent HR

20 februari 2019

17u14

Bron: Belga 0 De directeurs van de twee grootste Gentse hogescholen, Arteveldehogeschool en HOGENT, roepen hun studenten en lectoren op deel te nemen aan de klimaatmars in Gent op zondag 24 februari. "Niet alleen om te tonen dat we de klimaatproblematiek ernstig nemen", klinkt het. "Ook om te tonen dat we bijdragen aan oplossingen."

Zondag trekt 'Rise For Climate' door Gent, een klimaatmars die door een hele reeks organisaties en milieuverenigingen wordt gedragen. Ook de twee grootste hogescholen van Gent roepen nu op om deel te nemen de betoging.

De directie van de hogescholen wil op die manier een signaal geven dat ze werkt aan oplossingen. "De klimaatproblematiek kan alleen met een multidisciplinaire benadering worden aangepakt en daar zijn wij als hogescholen sterk in", vindt algemeen directeur Koen Goethals van HOGENT.

Die hogeschool voert een onderzoek naar het gebruik van bermmaaisel voor het maken van biocomposieten. "We onderzoeken hoe we van bermmaaisel een grondstof in plaats van een afvalstof kunnen maken", aldus Goethals . ‘Rise For Climate' vertrekt zondag om 15 uur op het Sint-Pietersplein in Gent.