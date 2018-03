Twee grote cokevangsten in één dag in haven Antwerpen HA

06 maart 2018

13u50

Bron: Belga 4 In de Antwerpse haven heeft de douane vorige week op één dag tijd twee grote partijen cocaïne in beslag genomen. Dat meldt het parket van Antwerpen.

De drugs zaten in twee containers met tegels die door eenzelfde schip enkele weken voordien op verschillende tijdstippen in Antwerpen waren gelost. Het schip was afkomstig uit het Spaanse Bilbao. In totaal ging om het 575 kilogram cocaïne.

Het onderzoek naar de herkomst is nog volop aan de gang.