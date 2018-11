Twee grote afvalbranden in enkele uren tijd in Vorst: buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden RDK IB

04 november 2018

06u28

Bron: eigen berichtgeving, belga 11 In de Brusselse gemeente Vorst woedt sinds 4 uur vannacht een zware afvalbrand in een industriezone langs de Humaniteitslaan. De inwoners van het hele Brusselse gewest werden aanvankelijk aangeraden om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. De brandgeur was immers tot enkele kilometers verderop te ruiken. Ondertussen is de brand onder controle en moeten alleen de mensen in de nabije omgeving hun ramen en deuren nog dicht houden.

“De brandweer is nu de hoop afval aan het opentrekken en laag per laag nat aan het maken, zodat er geen heropflakkering mogelijk is. Dat zal nog tot de middag duren”, vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het gaat om een afvalberg die bestaat uit kledij, hout en andere rommel. Er zijn geen voorwerpen gevonden die toxisch zijn. Door de weinige wind kan het nog even duren vooraleer de rook en de brandgeur wegtrekken. Bij de brand ging zowat duizend vierkante meter afval in de vlammen op. De Brusselse brandweer kwam met dertig manschappen ter plaatse en zal vermoedelijk nog enkele uren moeten nablussen.

“Hoe de brand is ontstaan weten we nog helemaal niet. Het is wel bizar dat er zaterdagavond omstreeks 21.30 uur op hetzelfde terrein ook al gebrand heeft en de brandweer ook tussenkwam. Het gaat om een gescheiden deel, dus we weten niet of het ene met het andere te maken heeft”, aldus woordvoerder Derieuw. De politie gaat dan ook na of er kwaad opzet in het spel is.

Bij beide branden vielen geen gewonden. De schade bleef beperkt tot de afvalbergen.

