Twee gewonden na zware frontale botsing in Erpe-Mere Koen Moreau

06 mei 2018

16u04 0 Op het kruispunt van de Bossestraat met de Putstraat in Erpe, deelgemeente van Erpe-Mere bij Aalst, botsten deze middag rond 14.30 uur een Mercedes E en een Volkswagen Polo frontaal op elkaar.

Op het kruispunt geldt de voorrang van rechts. De Mercedes E wou linksaf richting watertoren draaien terwijl de Volkswagen Polo rechtdoor naar de Leedsesteenweg reed. Geen van beide wagens vertraagde voor het kruispunt waardoor de klap ongemeen hard was. In beide wagens werden alle airbags geactiveerd. De vrouw die met de Polo reed, werd voor verzorging naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst gevoerd. Omdat de chauffeur van de Mercedes klaagde over pijn aan het borstbeen werd hij later eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpost Lede maakte de weg vrij.