Twee gewonden bij schietpartij in Brussel Redactie

16 september 2018

12u46

Bron: belga 5 Bij een schietpartij in Brussel zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, Ilse Van de Keere.

De schietpartij gebeurde rond 09.39 uur in de buurt van het café The Switch, in de IJzerenkruisstraat in Brussel. De ene persoon raakte gewond aan het been, de andere werd geraakt door glasscherven. Ze werden beiden naar het ziekenhuis overgebracht.

De vijf of zes daders sloegen na de feiten met de wagen op de vlucht en worden nog gezocht door de politie. Er werd een onderzoek opgestart.