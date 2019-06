Twee geradicaliseerde meisjes uit Oost-Vlaanderen opgepakt in Parijs kv

19 juni 2019

In Parijs zijn vorige week vrijdag twee meisjes uit Oost-Vlaanderen opgepakt die naar eigen zeggen op weg waren naar Syrië. Dat meldt de Franse krant Le Figaro en het nieuws wordt bevestigd door het Belgisch federaal parket. Dat federaal parket heeft een dossier geopend rond het oudste, achttienjarige meisje, dat na verhoor werd vrijgelaten, terwijl het tweede, vijftienjarige meisje werd toevertrouwd aan het parket Oost-Vlaanderen.

De anticriminaliteitsbrigade van de Parijse politie was vrijdag opgeroepen voor een vechtpartij in een flat in het IXde arrondissement van Parijs. Ter plekke troffen de agenten vier personen aan. Eén van hen bleek de achttienjarige Nezar, een meisje uit Oost-Vlaanderen dat als vermist was opgegeven. Twee andere aanwezigen bleken haar broer en schoonbroer.

Naar eigen zeggen was het meisje samen met een vijftienjarige vriendin naar Parijs afgezakt om een man te bezoeken, de vierde aanwezige in de flat. Die man zou hen hebben willen overtuigen om naar Syrië te reizen om daar deel te nemen aan de jihad. Volgens Nezar had de man, een 29-jarige Fransman, haar vijftienjarige vriendin C. opgesloten in de kelder van het flatgebouw maar had zijzelf haar familie kunnen verwittigen, waarna haar broer en schoonbroer haar te hulp waren gekomen.





Toen de agenten in de kelder poolshoogte namen, troffen ze daar inderdaad de vijftienjarige C. aan. Het meisje werd bevrijd en samen met haar vriendin toevertrouwd aan de Belgische gerechtelijke overheden.

Het parket van Parijs opende ook een onderzoek naar de 29-jarige Fransman bij wie ze aangetroffen werden. De man werd opgepakt op verdenking van ontvoering van minderjarigen in het kader van een terroristische groep, maar afgelopen maandag al vrijgelaten.