Twee Georgiërs probeerden uranium te verkopen op zwarte markt kv

13 maart 2019

17u07

Bron: Belga 0 In Georgië zijn twee mannen aangehouden omdat ze een radioactieve isotoop van uranium probeerden te verkopen voor 2,8 miljoen dollar. Dat maakten de autoriteiten in Georgië vandaag bekend.

De mannen hadden meer dan 40 gram uranium-238 in hun bezit. Ze riskeren tien jaar cel voor illegale handel en verkoop van nucleair materiaal, maakte de Georgische staatsveiligheid bekend in een mededeling.

De stof die in beslag is genomen, was levensgevaarlijk, klinkt het nog. In een video is te zien hoe de autoriteiten het radioactieve materiaal vasthouden met een pincet en handschoenen aan.



De twee Georgische mannen worden ervan verdacht te opereren vanuit de stad Koboeleti aan de Zwarte Zee.