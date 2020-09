Twee Gentenaren eindelijk thuis na maand in Palermo, ééntje blijft achter Esther De Leebeeck

28 september 2020

05u00 0 Twee van de drie Gentenaren die nagenoeg een maand opgesloten zaten op een hotelkamer in het Italiaanse Palermo, zijn naar huis teruggekeerd. De coronatest die ze donderdag lieten afnemen, bleek negatief. Alleen Brecht De Rycke (27, foto) wacht nog op zijn resultaat.

Eind augustus waren ze met z'n vieren op vakantie getrokken naar Sicilië. Toen één van de vrienden vernam dat hij in België in contact gekomen was met een besmette persoon, lieten ze zich allemaal ter plaatse testen. "Dat hadden we nooit mogen doen", vertelt De Rycke, die net als twee anderen besmet bleek. Want meteen daarna werden ze alle vier voor twee weken overgebracht naar een quarantainehotel. Daarna volgde een nieuwe test, die voor drie van de vier opnieuw positief kleurde. Enkel de vierde vriend mocht beschikken.

Op zondag 20 september testten de drie kameraden wél negatief, maar dat volstond niet: pas als ze ook bij de daaropvolgende test coronavrij bleken, zouden ze het hotel - dat door de politie bewaakt wordt - mogen verlaten. Vorige donderdag werd de hopelijk verlossende test afgenomen. "Mijn twee maten wisten al sinds vrijdag via de dokter dat ze negatief getest hadden. Ze hadden hun valiezen al gemaakt, in de hoop dat deze gekte eindelijk voorbij was. Maar plots moest er nog een schriftelijke goedkeuring komen van één of ander departement komen, en dat werkt niet in het weekend." Na 101 telefoontjes konden ze gistermiddag dan toch vertrekken.

Brecht De Rycke bleef alleen achter, want het resultaat van zijn tweede test was nog niet binnen. "Ik hoop de uitslag morgen (vandaag, red.) te krijgen, maar in het tempo dat ze hier werken, kan dat evengoed dinsdag of woensdag zijn. Ik word echt zot van de absolute onkunde.”

