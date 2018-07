Twee Genkenaren zwaargewond na home-invasion

04 juli 2018

Bron: Belga

Twee Genkenaren zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt toen enkele personen hun woning in de Geenhornstraat in Genk binnendrongen. Dat laat de politiezone CARMA weten in een persbericht.