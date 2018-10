Twee Genkenaren blijven in de cel voor cokesmokkel via kleren ADN

31 oktober 2018

20u33

Bron: Belga 0 De raadkamer in Tongeren heeft de aanhouding bevestigd van twee dertigers uit Genk, die verdacht worden van de import van cocaïne in geïmpregneerde kleding. Dat maakte het parket van Limburg vandaag bekend.

Politiemensen van de zone CARMA vielen vrijdag drie woningen in Alken, Genk en Opglabbeek binnen. In elke woning werd een verdachte gevat. De speurders troffen aanzienlijke hoeveelheden drugs aan.

"Op het Genkse adres vond de politie verdovende middelen in een bijzondere vorm", aldus persmagistraat Bruno Coppin van het Limburgse parket. “De drughond reageerde positief op een ovenschaal met een witte substantie die positief testte voor cocaïne. Volgens de dienst CRU (Clan Lab Response Unit) van de federale politie was de witte substantie afkomstig van de extractie van cocaïne uit kledingstukken door middel van chemicaliën. Het gaat dus om een bijzondere vorm van cocaïnesmokkel.”

Concreet worden de kleren in een cocaïnebad gedrenkt en vervolgens is het drogen, plooien en overvliegen. Bij aankomst wordt de cocaïne losgeweekt in een nieuw badje en klaar is kees. De bewuste ovenschaal bevatte nog tweehonderd gram coke, maar er had wellicht minstens twee kilo ingezeten.

Het parket besliste om de drie verdachten voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste twee van hen aan te houden en op te sluiten. Die twee verdachten blijven nu langer in de cel.